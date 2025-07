Duck Dynasty chiarisce i rumor sulla morte dell’attore

risposte alle voci di morte e chiarimenti sulla figura di Miss Kay in Duck Dynasty. Nel contesto dello show televisivo Duck Dynasty, alcune recenti indiscrezioni hanno coinvolto la figura di Miss Kay, nota anche come Kay Robertson. Tra le notizie diffuse, si sono diffuse voci infondate riguardanti la sua presunta scomparsa. Questa situazione ha spinto la stessa protagonista a intervenire pubblicamente per dissipare ogni dubbio e confermare il proprio stato di salute. la reazione di miss kay alle false notizie sulla sua morte. Durante una partecipazione al podcast “Duck Call Room”, Miss Kay ha espresso il suo fastidio nei confronti delle continue speculazioni: « Sono stanca di essere considerata morta », ha dichiarato con tono diretto e deciso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Duck Dynasty chiarisce i rumor sulla morte dell’attore

