“Io e te” è il nuovo singolo di Giuseppe Cofone

Da venerdì 20 dicembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “IO E TE”, ildi.“Io e Te” è un brano che racconta una storia d’amore autentica e intima, concentrandosi sul desiderio di evadere dalla routine quotidiana per vivere una relazione serena e appagante. Il pezzo esplora le sfumature di un legame semplice e profondo tra due persone, simboleggiato dall’immagine di un abbraccio che si staglia su uno sfondo di vita condivisa. La coppia “io e te” diventa un microcosmo in cui gli innamorati si perdono nel mondo e, insieme, scrivono le pagine di un sogno. Gli arrangiamenti della canzone sono stati curati in collaborazione con Massimo Satta, mentre il mix e il mastering sono stati realizzati da Salvatore Longobucco.