Giovanni Battista Macciò chi era l’operaio 52enne morto schiacciato al porto di Genova | sposato e con un figlio

, 52 anni, èdeceduto la scorsa notte neldiPra’. Residente a Castiglione Chiavarese, un piccolo comune nell’estremo levante genovese, lascia la moglie Roberta Costanzo e ilLorenzo, di 20 anni.La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Missano, frazione dove viveva la famiglia. «È una autentica tragedia», ha dichiarato il sindacoCollorado, sottolineando comefosse conosciuto come un uomo laborioso e sempre disponibile.Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni,sarebbe stato travolto da una ralla in manovra. Sono stati sequestrati i filmati delle telecamere di sorveglianza per verificare se tutti i mezzi coinvolti fossero correttamente posizionati e sesi trovasse in un’area autorizzata.