Firenze famiglia trovata morta in casa | ipotesi intossicazione da monossido di carbonio

Due genitori e un figlio sono stati trovati morti in unaa San Felice a Ema, frazione alle porte di, mentre un'altra figlia della coppia, che ha 6 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di, dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni.Il ritrovamento risale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre. Tra le cause della stragere prevale al momento la pista dell'dadi.Sono stati i Vigili del fuoco del comando dia intervenire poco dopo le ore 14: laera irreperibile e alcuni conoscenti hanno dato l'allarme.Nell'abitazione, una villa che si trova in una zona verde alle porte della città, vivono due famiglie.