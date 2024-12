Nerdpool.it - Come il Nosferatu originale venne quasi cancellato dall’esistenza

Leggi su Nerdpool.it

: A Symphony of Horror del regista F.W. Murnau è considerato un capolavoro non solo dell’horror, ma anche del movimento espressionista tedesco, anche a più di un secolo dalla sua uscita. A rendere il suo posto nella storia del cinema ancora più impressionante è il fatto che, poco dopo la sua uscita,tutte le copie del film furono distrutte in conformità con il mandato del tribunale che aveva stabilito che Murnau aveva violato le leggi sul copyright. Nonostante la vedova di Bram Stoker, Florence, avesse vinto la battaglia a breve termine, sembra che l’impatto diavrebbe vinto la guerra. Il posto dinegli annali dell’horror è impressionante e si prevede che la sua eredità crescerà ulteriormente con l’uscita del prossimodel regista Robert Eggers.La Prana Film era uno studio cinematografico che si proponeva di offrire al pubblico una serie di storie a tema soprannaturale e occulto, che incaricò lo scrittore Henrik Galeen di adattare Dracula di Bram Stoker in una sceneggiatura.