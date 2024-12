Zonawrestling.net - Al Snow:”Il contatto con la WWE c’è ancora, ma non si sa mai… Magari un giorno tornerò”

Sotto la leadership di Triple H, la WWE sta lavorando attivamente per riportare le leggende in TV con apparizioni speciali.Stelle come Arn Anderson e Tully Blanchard hanno già fatto delle apparizioni quest’anno e ora Alha accennato alla possibilità di un suo ritorno in WWE in futuro. Durante un’intervista con Jofo in the Ring, ad Alè stato chiesto se avrebbe fatto una possibile apparizione in WWE, simile a quelle di Arn Anderson, Tully Blanchard, DDP e altre leggende, avvenute quest’anno.ha dichiarato di essereincon la WWE, ma ha ammesso che non è facile a causa degli aggiustamenti legati alla fusione con Endeavor. Ha aggiunto che rimane connesso e che c’è sempre la possibilità che potrebbe apparire di nuovo all’interno dei programmi WWE in futuro:“Parlo con loro, sai.