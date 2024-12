Bergamonews.it - Presentato il nuovo numero di “Valore Casa&Terreni”, una fotografia del mercato immobiliare della Bergamasca

Si è tenuta nella mattinata di martedì 17 dicembre la conferenza di presentazionediciassettesima edizione di “Casa&Terreni”, l’osservatorio che offre una panoramica delnel 2024.La pubblicazione, diventata ormai quasi una consuetudine, ha visto la luce per la prima volta nel 2006 grazie a un team di professionisti dell’ambitoproprietà edilizia unitosi prescindendo dalle varie sigle organizzative. Il volume, diviso in quattro aree tematiche, tratta di urbanistica e progettualità a Bergamo; delnel suo insieme con una specifica dettagliata delle quotazioni immobiliari in città e dell’analisi dei prezzi dei 250 paesiprovincia; di finanza; e di terreni e valori agricoli.“Dopo 17 anni constatiamo come sia importante aver contribuito ad una puntigliosa memoria storica dell’andamento del, delle sue quotazioni e di tutto ciò che lo contorna – afferma Gianfederico Belotti, direttore responsabile -, per questo ci consideriamo, a buon diritto, parte integrantevasta comunità”.