Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta della Bbc, Meta ha fortemente limitato le notizie da Gaza su Facebook ed Instagram

Secondo una ricerca dell’emittente inglese Bbc,hala capacità delle agenzie di stampa palestinesi di raggiungere un pubblico durante la guerra tra Israele e. In un’analisi completa dei dati di, Bbc ha scoperto che le redazioni nei territori palestinesi (ae in Cisgiordania) hanno subito un forte calo del coinvolgimento del pubblico dall’ottobre 2023.La Bbc ha anche visionato documenti trapelati che dimostrano che, un’altra piattaforma di proprietà del gruppo di Mark Zuckerberg (educato in base alla religione ebraica), ha aumentato la moderazione dei commenti degli utenti palestinesi dopo ottobre 2023. La società replica che qualsiasi insinuazione secondo cui avrebbe deliberatamente soppresso determinate voci è “inequivocabilmente falsa”.