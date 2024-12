Sport.quotidiano.net - E-Work verso i playoff: il paradosso del basket femminile italiano

Al giro di boa del campionato l’E-sarebbe ai. Incredibile, ma vero, in un campionato a undici squadre, una formazione che non vince dal 27 ottobre e che ha ottenuto soltanto tre vittorie, può giocarsi gli spareggi per lo scudetto. Già, perché chi arriva ottavo non solo evita i playout, ma si aggiudica un giro di giostra aidove prenderà due sonore ‘rullate’ da Schio o da Venezia. Questo scenario è soltanto una piccola parte del ‘fantastico mondo del’, magistralmente descritto da Seletti nel post partita contro Castelnuovo Scrivia dove con grande lucidità ha affermato di stimare un presidente come Mario Fermi "che si impegna per far mantenere in vita una società in un campionato dove più delle metà delle partite sono già chiuse in partenza con scarti oltre i venti punti e dove neanche le federazioni aiutano i club".