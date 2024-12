Abruzzo24ore.tv - Disabilità in Abruzzo: Fondi insufficienti, 85% delle richieste respinte

L'Aquila -regionali per il sostegno allain: solo 101 domande approvate su 680, il 15%. Proteste in arrivo se non cambierà nulla. Anche quest’anno, iprevisti per il programma "Vita indipendente", destinato a supportare le persone disabili gravi in, si sono rivelati. Nonostante lepervenute siano state ben 680, solo il 15%domande è stato approvato, lasciando fuori ben 579 persone che necessitano di questo fondamentale aiuto. La Regione, infatti, ha destinato solo 850.000 euro per il fondo, a fronte di una cifra richiesta di 5.946.600 euro. Questo divario ha creato una frustrazione crescente tra le famiglie, con il rischio che molte persone non possano accedere a un aiuto vitale per la loro autonomia quotidiana.