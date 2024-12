Quotidiano.net - Aviaria nell’uomo, negli Usa il primo caso grave. “Riguarda tutti, occorre vigilare”

Roma, 18 dicembre 2024 – InfluenzaH5N1Usa c’è stato il. La notizia arriva dalle autorità sanitarie, i Cdc, Centri per il controllo e la prevenzione. A fine novembre si era avuta notizia di un adolescentein Canada. “Unsporadico di malattianon è inaspettato”, si sono affrettati a precisare gli esperti Usa. Abbiamo chiesto all’epidemiologo Massimo Ciccozzi come va inquadrata questa notizia. "Allarmismo no, monitoraggio epidemiologico sì” "Non dobbiamo fare allarmismo ma è fondamentale un monitoraggio epidemiologico classico”, mette in evidenza il professore, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma -. Bisogna ricostruire la storia di questo contagio. Come si è ammalata questa persona? Da uccelli morti o ammalati? Da polli?”.