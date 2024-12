Quifinanza.it - Assegno unico, nel 2025 cambiano le modalità per fare domanda

Sono in arrivo delle importanti novità per l’nel. In particolare, l’Inps ha comunicato di aver aggiornato la presentazione e la consultazione delle domande del beneficio che possono richiedere tutti i cittadini che hanno figli a carico. Vediamo cosa cambia a partire dal mese di gennaio.Nuove funzionalità e domande più semplici e intuitivePer rispondere alle esigenze degli utenti, il nuovo servizio dell’Inps offre un’esperienza più intuitiva e agevole, una nuova veste grafica e diverse nuove funzioni, tra cui la semplificazione della gestione dei pagamenti, un accredito diretto delle somme e l’ottimizzazione delle richieste di maggiorazione. Di seguito le novità nel dettaglio.Integrazione al “Sistemadi Gestione IBAN” (SUGI)La gestione dei pagamenti dell’sui conti correnti è stata semplificata con l’integrazione al “Sistemadi Gestione IBAN” (SUGI).