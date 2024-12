Lettera43.it - Terremoto nella chiesa anglicana, la Bbc: «L’arcivescovo di York coprì abusi sessuali»

Leggi su Lettera43.it

Dopo le dimissioni deldi Canterbury Justin Welby, coinvolto in uno scandalo legato a casi di, anche il suo successore temporaneo,diStephen Cottrell, è al centro di gravi accuse. Secondo un’inchiesta della Bbc, quando Cottrell era vescovo di Chelmsford, avrebbe permesso a un sacerdote, padre Tudor, di mantenere il suo ruolo nonostante fosse implicato insu minori. L’indagine ha rivelato che Tudor pagò 10 mila sterline a una vittima per evitare che questa lo denunciasse. Il sacerdote ha lasciato il suo incarico solo due mesi fa, ammettendo di aver abusato di più di sei bambine.di Canterbury Justin Welby (Getty).La reverenda di Newcastle: «Non aver agito mina completamente la sua credibilità»Cottrell ha dichiarato il proprio «profondo rammarico» per il ritardo nell’affrontare il caso, sostenendo di aver «ereditato una situazione già compromessa».