Snowboard i convocati dell’Italia per lo slalom parallelo di Davos | 13 azzurri in gara con grandi ambizioni

Dopo i due appuntamenti ravvicinati andati in scena sul suolo italiano (a Carezza e Cortina d’Ampezzo), la Coppa del Mondo 2024-2025 dialpino si trasferisce in Svizzera per disputare nella giornata di sabato 21 dicembre uno(il terzo della stagione) avalevole per la quinta tappa stagionale del circuito maggiore.L’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista anche nell’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia (il calendario ripartirà a Scuol l’11 gennaio), presentandosi sulle nevi elvetiche con una squadra estremamente ambiziosa sia al maschile che al femminile dopo aver raccolto sin qui risultati di grande spessore tra le gare cinesi e quelle di casa.Il direttore tecnico Cesare Pisoni hatredici atleti per il PSL di: Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer in campo maschile; Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Fava ed Elisa Caffont nel settore femminile.