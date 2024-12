Thesocialpost.it - Scoperta una casa di riposo “lager”: gli anziani venivano legati e maltrattati

Una vera e propria “didegli orrori” è statadai carabinieri la mattina di martedì 17 dicembre a Caltanissetta. Grazie a telecamere di sorveglianza piazzate all’interno della struttura, all’insaputa dei titolari, è emerso che durante la notte gliimmobilizzati nei letti e scherniti.Leggi anche: Cagliari, coppia ditrovata morta in: ipotesi malore o avvelenamentoSecondo le indagini, gli ospiti della struttura erano spessocon cinghie alle sedie a rotelle. Nove le persone indagate: per sei sono scattate le porte del carcere, mentre altre tre sono state sottoposte agli arresti domiciliari. Le due titolari della struttura, denominata “Santa Chiara”, erano secondo i carabinieri “consapevoli dello stato di abbandono” in cui si trovavano gli ospiti, senza però adottare alcuna misura organizzativa per migliorare la situazione.