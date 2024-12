Oasport.it - Sci alpino, c’è vita dietro Goggia e Brignone. L’ascesa di Roberta Melesi, Asja Zenere lancia segnali

L’Italia ha ritrovato a Beaver Creek la sua regina della velocità. Sofiaè stata protagonista di un ritorno da sogno sulla Birds of Prey, prima con il secondo posto in discesa e poi con una sensazionale vittoria in superG. Si tratta del secondo successo stagionale per lo sci azzurro, con il primo arrivato proprio all’esordio a Soelden in gigante con una bellissima rimonta di Federica, lo scifemminile italiano è sembrato rimasto ingabbiato in queste stagioni in un fantastico binomio vincente, nonostante qualche guizzo vincente in particolare di Marta Bassino ed Elena Curtoni. L’Italia è rimasta spesso nascosta alle due fantastiche campionesse, con la generazione precedente che ha fatto fatica ad ottenere risultati. Nelle ultime settimane, però, invece c’èa Sofia e Federica, con qualche atleta che ha saputo mettersi in luce tra Coppa del Mondo e Coppa Europa.