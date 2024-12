Quotidiano.net - Riqualificazione energetica: sfide e opportunità per la Pubblica amministrazione italiana

Oltre la metà degli edifici dellaè inefficiente dal punto di vista energetico con 1 immobile su 4 che è concentrato nella sola classe G (il 24%). Il Programma didella Pa ha stabilito di efficientare il 18% degli stabili fra il 2025 e il 2030. Ma a frenare la decarbonizzazione sono i ritardi burocratici e l'eccessivo numero di enti coinvolti, la mancanza di programmazione, la carenza di competenze e la difficoltà a spendere le risorse disponibili. Il Partenariato Pubblico-Privato può colmare il gap di risorse e competenze e accelerare il processo, ma in Italia è ancora poco utilizzato: solo 4,5 miliardi spesi tra il 1990 e il 2021. È quanto emerge dall'analisi condotta dalla Community Smart Building di The European House - Ambrosetti (Teha), think tank privato e indipendente, che ricorda come "il settore edilizio in Italia, responsabile del 42% dei consumi energetici e del 18% delle emissioni di gas serra, rappresenta una leva fondamentale su cui intervenire per rispondere alla necessità di decarbonizzazione, come previsto dall'Agenda strategica europea".