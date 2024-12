Tvplay.it - La telefonata stravolge il mercato del Milan: cessione al Real Madrid

Leggi su Tvplay.it

Unache puòre ildel: Carlo Ancelotti lo vuole ala gennaio ed è pronto a fare un’offertaIbrahimovic e Furlani, contestatissimi a San Siro prima di-Genoa devono riflettere bene sul da farsi. Per Fonseca non è più tra gli insostituibili e al Bernabeu hanno bisogno di un profilo come lui.Laildelal(TvPlay – ANSA) Ilnon naviga in buone acque, considerando sia la classifica deficitaria che l’ambiente che si respira dalle parti di San Siro. Fonseca e i suoi giocatori sono finiti nel mirino dei tifosi, ma soprattutto la dirigenza, compresi Ibra e Furlani. La gestione americana di Cardinale non convince in nessuno aspetto e la sensazione è che le scelte fatte ultimamente siano tutte sbagliate.