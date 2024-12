Calciomercato.it - Il borsino dei difensori, chi scende e chi sale: Tavares travolto da Dumfries, vola alto Coppola

Si è chiusa ieri sera, col rotondo 6-0 dell’Inter alla Lazio, la sedicesima giornata del campionato di Serie A: ecco ildeiMentre stasera è già tempo di Coppa Italia, con l’ottavo di finale in programma tra la Juventus e il Cagliari, solo ieri sera si è giocato l’atteso monday night di alta classifica, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, tra la Lazio e l’Inter.Serie A – Calciomercato.itIl risultato non lascia spazio a dubbi: 6 i gol rifilati dai nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi ai biancocelesti di Marco Baroni, una sconfitta interna che pesa come un macigno. E nel nostrosettimanale, questa volta dedicato ai, la fanno da padrona giocatori che si sono visti in campo allo stadio ‘Olimpico’. In primis, uno Stefan de Vrij sugli scudi che sta sostituendo magistralmente l’infortunato Francesco Acerbi.