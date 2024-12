Oasport.it - Cricket femminile, Italia sconfitta dalle campionesse in carica di Inghilterra XI agli Europei T10

Arriva la terzain quattro gare per l’nella terza giornata degli2024 diT10 (format non olimpico): al Cartama Oval di Malaga, in Spagna, le azzurre cedono alleindiXI.L’cede quest’oggi in maniera abbastanza netta alle inglesi, a causa di un innings d’attacco nel quale mettono a segno soltanto 64 runs nei 10 overs previsti. Leinnon ci mettono poi tanto a chiudere le ostilità, dato che le 65 runs necessarie arrivano in 4.4 overs, vincendo così la sfida per 10 wickets.XI si riscatta così dall’inattesa battuta d’arresto, giunta in mattinata, contro Scozia XI, che vince per 127/3 (9.3) – 126/4 (10.0) in un finale tiratissimo, imponendosi per 7 wickets. Le scozzesi si ripetono poco dopo contro Irlanda XI, battuta per 70/6 (10.