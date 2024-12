Liberoquotidiano.it - "A gennaio azioni eclatanti". Anm, diretta minaccia al governo: magistrati pronti a tutto

Le toghe vogliono il “Sistema” raccontato da Luca Palamara e caratterizzato dalle nomine lottizzate, dal Csm in balìa delle correnti, e dalla completa impunità per iche sbagliano. Alla vigilia dell'inizio del percorso parlamentare della riforma, attesa ormai da più di trent'anni, dell'ordinamento giudiziario e che fra i punti principali prevede la separazione delle carriere fra pm e giudici, una anomalia solo italiana, l'Anm ha deciso di salire sulle barricare annunciando un'opposizione senza sconti. «Immediata mobilitazione» con la proclamazione di una o più giornate di «sciopero», creazione di un «comitato referendario», «manifestazione nazionale» da indire nei prossimi mesi. È quanto si legge nel comunicato diffuso ieri al termine della riunione straordinaria dell'Anm in Cassazione indetta proprio per bloccare la riforma della giustizia voluta dal