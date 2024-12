Calciomercato.it - Thiago Motta e Koopmeiners nel mirino: “Così è un fallimento, l’olandese deve cambiare”

Le ultime notizie relative al club bianconero, chefare i conti con l’ennesimo pareggio, ma si guarda anche ai possibili affari a gennaioA Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, si fa il punto della situazione in casa Juventus. I bianconeri sono reduci dall’ennesimo pareggio che ha complicato ancor di più la classifica.nel: “è un” (LaPresse) – Calciomercato.itLo Scudetto è ormai un miraggio, ma anche la qualificazione in Champions League è sempre più lontana: “Contro il Venezia è arrivato il decimo pareggio in Serie A – afferma Alessio Lento -. E’ vero che non c’è stata la sconfitta, ma ora il primo posto dell’Atalanta è lontano otto punti e la Champions è, invece, distante 3 lunghezze.