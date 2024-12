Quotidiano.net - Ricerca d’eccellenza: dall’Europa 678 milioni per i super-cervelli

Leggi su Quotidiano.net

VENGONO definiti scienziati “eccezionali”, sono nel pieno della loro carriera di, ‘beautiful mind’ con progetti pionieristici da portare a termine. A 328 di questitori, al lavoro in tutta Europa, il Consiglio europeo della(Erc) ha assegnato i Consolidator Grant 2024. Totale dei finanziamenti: 678di euro, che supporteranno gli studiosi che se li sono aggiudicati in una fase cruciale, quella in cui “stabiliscono i loro team diindipendenti e sviluppano le loro idee scientifiche più promettenti”. I fondi vengono erogati tramite il programma Horizon Europe dell’Ue. I vincitori del bando sono scienziati di 43 Paesi. Gli italiani quest’anno sono terzi, per un totale di 29 premiati (l’anno scorso erano secondi). Il numero maggiore ditori assegnatari dei grant resta sempre quello dei tedeschi (60), seguiti dai francesi (34).