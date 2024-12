Digital-news.it - PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI: terzo episodio 'Oltre il Confine' prima TV Sky Cinema e NOW

Leggi su Digital-news.it

In arrivo in esclusiva su Skyun nuovo appuntamento con- UNO, il poliziesco Sky Original in quattro parti con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, in onda lunedì 16 dicembre alle 21:15 su SkyUno, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.“il” è il titolo delfilm della serie diretta da Alessio Maria Federici, prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production, società del gruppo Titanus. In questa puntata, per seguire le tracce di una nuova e pericolosa droga che gira in città, l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) e la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) verranno condotti fuori dae partiranno alla volta di Amburgo.SINOSSITRE -IL- Aaumentano le vittime di una nuova droga pericolosa.