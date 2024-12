Ilnapolista.it - Gentile e il Mondiale ’82: «Maradona mi insultò tutta la partita, alla fine neanche mi diede la maglia»

La Stampa intervista oggi Claudioche racconta della sua passione per il ciclismo: «Volevo fare il ciclista, mi sono ritrovato calciatore». La sua era una passione forte, talmente tanto che una volta in ritiro finse di stare male per poter saltare la rifinitura e seguire ilin tv: «Era quello del 1980 a Snches, ci provai, ma il Trap non la bevve: “non fare il furbo..” mi interruppe appena accennai a un doloregamba».Nove anniJuventus, la sua prima squadra si Serie A. Il suo primo ricordo in bianconero: «Il presidente Boniperti che sorride accorgendosi che ero più alto di lui. Gli avevano riferito fossi piccolino. Scoprii che prima di tesserarmi aveva assunto informazioni sula mia famiglia».L’intervista è di Antonio Barillà.Leggi anche:: «Nel 1982mia madre per innervosirmi, non volle darmi la sua maglietta»Ha fermato i migliori,compreso: memorabile il duello del82 che le affibbiò la fama di calciatore scorretto«Mai stato scorretto.