Cucina Social | tra carbonara e cream tart due nuovi episodi con protagonisti Mister Mario e Antonio S

Le prossime puntate di, in arrivo il 17 e il 20 dicembre su Cusano Media Play, promettono un mix irresistibile di sapori, sfide ai fornelli e racconti inaspettati.Martedì 17 dicembre, Gloria Procopio accoglieper una sfida all’ultimo assaggio dedicata alla regina dellaitaliana: la. Tra risate, segreti culinari e battute taglienti, i due si affrontano ai fornelli per stabilire chi saprà esaltare al meglio questo piatto simbolo della tradizione., con il suo approccio fuori dagli schemi, tenta di spodestare Gloria dal suo trono di “regina della”. Riuscirà a stupire il pubblico o Gloria manterrà saldo il titolo?Venerdì 20 dicembre, invece, arrivaS., noto per il suo ruolo in Luisichenoncapisceledonne. Per la prima volta ai fornelli,si lascia guidare da Gloria nella creazione di unasalata, arricchita da mortadella e burrata.