Caporalato | sono una ventina le aziende agriole pontine ancora fuorilegge…

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un’importante operazione mirata al contrasto delnel settore agroalimentare. Su 29agricole controllate, 18risultate irregolari, evidenziando un fenomeno preoccupante di sfruttamento della manodopera.Lavoratori non regolarizzati e strutture inadeguateL’indagine ha permesso di verificare le condizioni di 140 lavoratori, di cui 130 extracomunitari. Tra questi, 18 risultavano privi di un regolare contratto di lavoro, mentre uno era sprovvisto di permesso di soggiorno. Inoltre, in un caso, i Carabinieri hanno individuato strutture fatiscenti utilizzate come dormitori, cucine e depositi agricoli, chestate poste sotto sequestro per gravi carenze igieniche e di sicurezza.