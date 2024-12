Donnapop.it - Avete mai visto il figlio minore di Ezio Greggio? Si è sposato con la fidanzata storica! (FOTO)

Leggi su Donnapop.it

sta vivendo un periodo di grande felicità, grazie agli emozionanti momenti che sta condividendo con la sua famiglia. Il conduttore di Striscia la notizia ha recentemente espresso su Instagram tutta la sua gioia per il matrimonio del, Gabriele, con la suaCarla Ballerio.Un giorno speciale, che hagli sposi scambiarsi il romantico bacio durante il rito civile, un evento che ha reso ancora più memorabile questa tappa della vita familiare. Ma non è finita qui: poco dopo questo evento,ha anche ricevuto la notizia che il suo altro, Giacomo, è diventato padre, rendendolo nonno del piccolo Leone. Un periodo davvero ricco di emozioni per il conduttore, che non manca di condividere la sua felicità con i suoi follower.Ildisi è: ecco chi è e cosa sappiamo sulla neo moglieGabrieledi, ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo.