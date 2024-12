Liberoquotidiano.it - A "Che magnifica impresa" la storia della pasta: eccellenza italiana, martedì la terza puntata

Produrre, mangiare e cucinareè uno dei tratti più identificativi dell'essere italiani, ma nei decenni laè diventata anche uno dei prodotti più esportatinostra industria. La sua importanza per l'economia del Paese non è seconda alla sua riconoscibilità e la grandezza di questo cibo deriva proprio dalla sua lunghissima. A ''Che'', con Mario Sechi, in onda17 dicembre ore 21.10 in prima visione su Rai, si seguirà il ''viaggio''dal Medioevo a oggi, ma anche dell'attuale produzione industriale e del suo indotto. Infine, non mancherà un tocco di leggerezza tutta napoletana grazie agli aneddoti di un'amantedel tutto speciale, Maurisa Laurito Ospiti di Mario Sechi anche Margherita Mastromauro e Massimo Montanari.