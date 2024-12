50 milioni di dollari non bastano per riunire sul set Brad Pitt e Angelina Jolie | Troppo dolore

Leggi su Open.online

Il progetto del produttore Danny Rossner di portare sullo schermo gli ormai ex coniugicon tutta probabilità non andrà a buon fine. La notizia è di qualche giorno fa: quella che è considerata una delle coppie più note forse dell’intera storia del cinema americano ha ricevuto un’offerta per interpretare due amanti in un film basato sulla vita dell’albergatore Emmanuel Martinez, una storia ambientata all’Hotel Martinez di Cannes, in Francia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Rossner si era detto pubblicamente convinto chepotessero «mettere da parte le proprie divergenze» per un clamoroso ritorno insieme, tra l’altro da amanti, sul grande schermo, grazie anche a un budget di 50dida dividere tra i due attori. Ma a raffreddare i propositi del producer c’hanno pensato delle fonti vicine all’attore sessantenne di Shawnee (Oklahoma), voci raccolte dal DailyMail e che escludono qualsiasi possibilità chetorni sullo schermo accanto all’ex moglie.