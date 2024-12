Turismo per festività natalizie attese 163 milioni di presenze

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 dic. (askanews) – Le strutture ricettive italiane, per il periodo delle, attendono circa 16,3di, un risultato in flessione del -1,5% rispetto allo scorso anno anche per una riduzione dei visitatori stranieri. Due turisti su tre sceglieranno una città d’arte o una località montana, in crescita anche grazie al meteo favorevole per le piste da sci. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti, sulla base di un sondaggio somministrato ad un campione di 1.225 imprenditori delle ricettività. “Ilitaliano si appresta a vivere per le feste una buona stagione turistica, anche se registra una lieve frenata dopo le performance più che positive degli ultimi anni – commenta Vittorio Messina, presidente di AssoConfesercenti -.