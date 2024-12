Scuolalink.it - Stipendio Dicembre 2024, emissione speciale NoiPA del 16/12: dal 23 Dicembre l’accredito ai beneficiari

L’del 16è attesa da migliaia di dipendenti pubblici, tra cui personale scolastico, docenti e amministrativi, in particolare quelli in scadenza di contratto. Questa operazione straordinaria ha l’obiettivo di liquidare competenze arretrate e di erogare le tredicesime, fornendo un sostegno economico in un periodo cruciale come quello delle festività natalizie. Chi sono idell’? Secondo le informazioni disponibili, l’del 16riguarderà diversi gruppi di lavoratori del settore pubblico. Tra questi, spiccano: Personale scolastico, inclusi docenti e personale ATA, con contratti brevi o supplenze temporanee; Dipendenti senza contratto rinnovato, che attendono arretrati o competenze non ancora liquidate; Lavoratori in attesa di pagamenti urgenti, legati a rettifiche stipendiali o compensi straordinari.