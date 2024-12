Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Sofia Goggia vince da fenomeno! Quinta Brignone, azzurre da applausi

LA CRONACA DEL SUPERG DI BEAVER CREEK
QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA
20.12 SOFIA GOGGIA HA VINTO! Ricarda Haaser si sbilancia e salta una porta.
20.12 L'austriaca paga 0.97 al secondo rilevamento: non ripeterà l'exploit di ieri.
20.11 Vicky Bernardi è 23ma a 2.13. In alcune sezioni scia davvero bene, è promettente. Attenti ora a Ricarda Haaser: solo 0.13 di ritardo al primo rilevamento.
20.11 L'azzurra è dietro di 1.02 al secondo intermedio, non è male.
20.10 E' il momento di Vicky Bernardi, l'azzurra più giovane in gara. Ha 22 anni.
20.06 Si avvicina il momento di Vicky Bernardi con il 38. Poi subito dopo Ricarda Haaser, l'ultimo spauracchio.
20.04 Stanno scendendo atlete di seconda fascia, lontane dalle prime posizioni.
20.03 Ci fa paura l'austriaca Ricarda Haaser con il 39: ieri è arrivata