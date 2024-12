Calciomercato.it - La storia non va in campo, il Milan fermato sul pari dal Genoa

Nel giorno della festa per i 125 anni, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro la formazione di Vieira: zona Champions più lontanaFinisce senza reti la sfida tracon i rossoneri che si allontanano ancora di più dalla zona Champions. Fonseca lancia i giovani Jimenez e Liberali, facendo fuori Theo Hernandez, ma il copione non cambia. Squadra lenta e che quasi mai riesce a rendersi pericolosa, così alla fine arriva un pareggio che sa si sconfitta, accompagnato anche dalle proteste per alcune decisioni arbitrali.Lanon va in, ilsuldal(LaPresse) – Calciomercato.itIl primo tempo si gioca a ritmi molto bassi e di vere occasioni da gol non se ne vedono. Protesta ilper un doppio presunto fallo da rigore. Prima Liberali, poi Leao cadono a terra, nella sedici metrina, ma in entrambi i casi l’arbitro lascia proseguire.