Ilnapolista.it - Juventus, Tuttosport: «Motta deve lavorare tanto e lavorare duro. La Champions così diventa a rischio»

, quotidiano diretto da Guido Vaciago molto vicino all’ambiente juventino, dopo il deludente pareggio di ieri sera (Juve-Venezia 2-2, Vlahovic pareggia su rigore al 94?) decide che se il progetto di “rifondazione” fin qui è stato deludente è per colpa dei giocatori. Tant’è che il direttore arriva a decretare che in questa Juve: “C’è un’indubbia carenza di maturità di una rosa giovane e povera di leader: quando stai vincendo uno a zero, in casa, contro l’ultima in classifica, la partita non può sfuggirti di mano se ti chiami“.Come non ricordare, dopo queste parole, le sfuriate di Allegri per un pallone non portato sulla bandierina dell’angolo da un Dybala appena arrivato a Torino dal Palermo. O le parole del tecnico sul peso specifico del pallone quando si indossa la maglia bianconera.