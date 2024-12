Notizie.com - Il mistero dei droni in New Jersey: cosa sta succedendo in America, le teorie

Inè scattato ildei, avvistati nel Newanche se qualcuno pensa che si tratti di ufo. Intanto le indagini sono state affidate alle forze del FBI.Gli Stati Uniti vengono scossi da un’altra situazione paradossale che sta scatenando curiosità un po’ in giro per tutto il mondo.Ildeiin Newstain, le(Youtube SkyTg24) Notizie.comPanico tra i residenti in Pennsylvania e pioggia di segnalazioni che scatenano ulteriore preoccupazione. Intanto arrivano anche le parole del Presidenteno neoeletto, Donald Trump, che sul social network Truth specifica: “Chiarite ora con il pubblico, altrimenti abbatteteli“. Ancora una volta il politico dimostra di andare dritto al punto e senza giri di parole.Sui social intanto vengono diffusi numerosi video in cui si vede un drone luminoso volare in cielo mentre qualcuno da terra cerca di abbatterlo con dei colpi ma senza fortuna.