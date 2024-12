G7 Casa Bianca | Biden ringrazia Meloni per leadership ultimo anno

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 15 dic. (askanews) – Il presidente Usa Joe “hato il presidente del Consiglio (italiano, Giorgia)per la suadel G7 nell’, ha accolto con favore la presidenza canadese del G7 il prossimosotto la guida del primo ministro Trudeau e ha incoraggiato il G7 a continuare il suo fondamentale lavoro”. Lo si legge in un comunicato rilasciato dallaquesta mattina. Il 13 dicembre 2024,ha incontrato virtualmente i leader del G7. “Durante l’incontro, il Presidente ha osservato che il G7 si è trasformato negli ultimi quattro anni in un comitato direttivo per un’azione decisiva, aiutando ad affrontare la crisi del COVID durante la sua fase più acuta, organizzando una risposta economica, militare e diplomatica senza precedenti all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, parlando e agendo insieme per affrontare le pratiche non di mercato della Cina, accelerando la transizione verso l’energia pulita e fornendo risultati tangibili per le persone in tutto il mondo in via di sviluppo con una nuova partnership infrastrutturale.