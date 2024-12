Lanazione.it - Furti nelle abitazioni. Ora più telecamere

Gli episodi di furto sembrano aumentare negli ultimi periodi mettendo in allarme la Valdichiana. Da Montepulciano a Sinalunga, da Chianciano a Torrita, i ladri non si fanno scrupoli e le tecniche sono più di una per fare il colpo, comprese le telefonate per chiedere rimborsi puntando su "situazioni di pericolo", ovviamente false, di amici e familiari. Nell’ultimo Consiglio comunale a Torrita di Siena, il gruppo di minoranza ’Torrita Insieme’ ha posto un’interrogazione, letta dal consigliere Emanuele Andreucci, dove sono stati ricordati i tanti "episodi diin abitazione, anche nel tardo pomeriggio", con zone del territorio dove "numerosi cittadini segnalano episodi di microcriminalità". Di qui la richiesta all’amministrazione comunale di ampliare la strumentazione di videosorveglianza.