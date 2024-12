Ilfattoquotidiano.it - È il momento dei maglioni di Natale “brutti”: ecco cosa sono gli “ugly sweater” e perché anche le star non riescono a farne a meno

Nello speciale di Netflix A Nonsense Christmas, la popSabrina Carpenter cambia un look dopo l’altro, passando da body di paillettes rosse ad abiti da sera e lunghi guanti in velluto verde. In uno sketch, però, indossa un maglione a collo alto azzurro con un motivo di fiocchi di neve bianchi: nemlei, l’icona irriverente del pop internazionale, si è sottratta alla tradizione dei Christmas Jumper, cioè deidi(che ormainonpiù).Sabrina Carpenter è solo l’ultima, in ordine di tempo, a rilanciare l’usanza deicolorati – e un filo kitsch – che imperversa sotto le feste. Perfino la protagonista di Emily In Paris (interpretata da Lily Collins) lo ha indossato in un episodio della famigerata serie tv, vanificando anni di lavoro nel mondo della moda.