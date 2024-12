Anteprima24.it - Benevento, da valutare Prisco e Oukhadda: domani seduta a porte aperte all’Imbriani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoArchiviare il prima possibile lo sfortunato ko con il Giugliano. E’ questa la mission in casa giallorossa con la squadra di mister Auteri cheinizierà la marcia di avvicinamento al derby del “Simonetta Lamberti” di venerdì 20 (ore 20:30) contro la Cavese nell’ultimo impegno del 2024 prima della sosta per le festività natalizie. Alla ripresa dale condizioni di, usciti entrambi in anticipo nel finale ieri per qualche problema fisico, anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante. Il laterale ex Modena è stato vittima di crampi poco prima del gol del Giugliano mentreha accusato un problema al ginocchio, ma anche nel suo caso non dovrebbe trattarsi di nulla di serio come anticipato da Auteri a fine partita. La società, nel frattempo, ha fissato un una nuovacon i cancelli dell’Imbriani che apriranno i battenti lunedì 16 dicembre alle 14:45.