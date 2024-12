Ilfattoquotidiano.it - Aveva denunciato “violazioni del copyright” da parte di OpenAI: whistleblower trovato morto nella sua casa. Polizia: “Si è suicidato”

Il suo non era un nome qualsiasi nel mondo dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Suchir Balaji è stato ricercatore didal 2020 al 2024, anno in cui ha deciso di abbandonare il colosso del gruppo Microsoft per divergenze sulle politiche interne della società. Da quel momento, il 26enne si è lanciato in una serie di denunce pubbliche sulle presuntecommesse dall’azienda in tema di rispetto delnel processo di sviluppo e addestramento dei chat bot di ChatGPT, programma al quale Balaji ha lavorato per un anno e mezzo. A fine novembre, hanno però comunicato nelle scorse ore le forze dell’ordine americane, il giovane è stato riprivo di vita nel suo appartamento di San Francisco.e Office of the Chief Medical Examiner lo considerano un caso di suicidio.