Oasport.it - Marco Odermatt vince un folle gigante in Val d’Isere sotto una tormenta di neve. Grande rimonta di De Aliprandini

Leggi su Oasport.it

una fitta nevicata e al termine di una gara pazza,ritrova la vittoria in. Lo svizzero resiste nella seconda manche e salva la sua prima posizione, cogliendo il successo numero 39 della carriera in Coppa del Mondo, il ventiquattresimo nella specialità. Una gara, segnata ovviamente dalle condizioni del meteo e da un tracciato che piano piano è andato a modificarsi, creando clamorosi capovolgimenti.Questa vittoria è una liberazione per, che era reduce da due clamorose uscite consecutive tra Soelden e Beaver Creek. Un successo comunque sofferto, con lo svizzero che alla fine ha conservato solo 8 centesimi (alla partenza aveva due secondi e mezzo di vantaggio) sull’austriaco Patrick Feurstein, che chiude al secondo posto dopo averto ben ventidue posizioni.