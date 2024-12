Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Odermatt davanti, notte fonda per l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0010.38 Della Vita per il momento è 29°, appeso ad un filo.10.36 Già fuori Simon Talacci, 31° a 4.14. Giovani non ne abbiamo inamici di OA Sport, c’è poco da fare o da sperare. C’è il nulla assoluto.10.33 La pista ora è distrutta. Pinheiro Braathen è 20° a 2.35, ma potrebbe recuperare tantissimo nella seconda manche.10.32 Vediamo quanti azzurri riusciranno a qualificarsi. Al via manca solo Simon Talacci, che partirà con il 40.10.31 Borgnaes è ultimo a 5.52.10.29 Riparte la gara con il danese Christian Borgnaes.10.27 Gara interrotta dopo la caduta di Noel. Zingerle però non era stato fermato.10.27 De Aliprandini è 15° a 1.61, Zingerle 24° a 2.63, Borsotti 25° a 2.