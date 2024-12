Ilgiorno.it - Leandro Panzavecchia: l'arte della fotografia aerea su Instagram

, 37 anni, palermitano di origine e milanese d’adozione, è molto apprezzato super le sue spettacolari riprese effettuate con il drone dei luoghi più belli e iconici del nostro Paese, vantando oltre un milione di visualizzazioni. Di professione “account manager“ in un’azienda di “food delivery“,si definisce fotografo e videomaker, unendo tecnica e creatività per raccontare storie attraverso immagini mozzafiato. "Promuovo sul mio profilo.leo.ph la nostra Italia con occhi che la osservano dal cielo", afferma. Tra i suoi video di maggior successo spiccano riprese di Milano, che hanno superato il milione di visualizzazioni, seguite da opere che immortalano Firenze, Roma, la Val d’Orcia, la Liguria, le Cinque Terre, e luoghi unici come l’isola a forma di cuore di Bergeggi.