Abruzzo24ore.tv - Uomo si lancia dal ponte del mare a Pescara, scattano le ricerche

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto sono impegnati nelledi unche si è gettato nelda un. Articolo Le forze dell'ordine sono al lavoro da questa mattina per cercare una persona che si è gettata daldeldi. L’allarme è scattato all’alba, quando le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui un individuo si èto nel vuoto dalla struttura, precipitando nel tratto die fiume sottostante. Le operazioni di ricerca sono coordinate da diverse forze, tra cui la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco con l’ausilio di mezzi nautici ed un elicottero, nonché gli uomini della Capitaneria di Porto, che stanno scandagliando attentamente le acque per cercare di localizzare la persona. Nonostante siano passate diverse ore dall’inizio delle, al momento non ci sono stati aggiornamenti positivi sul ritrovamento dell’individuo.