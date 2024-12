Lopinionista.it - Salvatores Mundi, un viaggio nella speranza e nella resistenza

Quando ci troviamo di fronte a romanzi che esplorano i grandi dilemmi della società contemporanea, è raro imbattersi in un’opera capace di intrecciare con tanta sensibilità il personale e il collettivo. Con(Phasar Edizioni), Taryan non solo riesce a farlo, ma lo fa con una delicatezza narrativa che tocca corde profonde.Attraverso le vicende di Hanna e delle sue compagne, il romanzo di Taryan invita a riflettere sulle dinamiche familiari, sulla solidarietà e sull’urgenza di preservare il nostro pianeta, unendo queste tematiche con una trama che cattura il lettore sin dalle prime pagine. Giustappunto, il sottotitolo “Un nuovo vangelo, al femminile” rappresenta l’intento dell’opera di proporre un messaggio universale attraverso voci e prospettive femminili.Le protagoniste – incaricate della diffusione di un messaggio che potrebbe salvare il Pianeta – incarnano ideali di resilienza, solidarietà e lotta per la giustizia sociale e ambientale, trasmettendo una visione rinnovata die cambiamento, simile a un “vangelo” per i tempi moderni.