Terzotemponapoli.com - Pellissier: “Lukaku ha saltato il ritiro che è importante”

Sergio, ex attaccante e presidente del Chievo Verona, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero. L’ex attaccante ha parlato del probabile sostituto di Kvaratskhelia ad Udine. Poi ha difeso, fuori condizione perchè hal’intera preparazione estiva. Di seguito le sue parole.su KvaratskheliaCosì l’ex attaccante: “Sostituto di Kvara? Difficile sostituirlo. E’ un calciatore che può fare la differenza, può inventarsi qualcosa nel momento del bisogno, anche se ha avuto qualche calo è un calciatoreper il Napoli. Kvara non è tutelato? Adesso sono più attenti gli arbitri sulle entrate, poi c’è anche il Var. Poi ci sta che uno sbagli un’entrata, ma la maggior parte delle volte vengono puniti. Poi è normale che ti arrivano calci, se fai del dribbling la tua qualità migliore.