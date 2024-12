Anteprima24.it - Non solo Campania: autonomia, ok della Cassazione al referendum abrogativo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti, OKALSCHLEIN: ‘IL GOVERNO SI FERMI’. ZAIA INVITA A NON VOTAREOkalper l’abrogazione dell’differenziata, dopo il pronunciamentoConsulta che aveva considerato “illegittime” alcune disposizionilegge. “Il governo si fermi e abroghi questo testo per recuperare credibilità”, chiede la Schlein. “Chi crede nell’non vada a votare”, è l’invito di Zaia. La Russa propone di valutare un quorum al 40%+1 per i.SCIOPERO DEI TRASPORTI, SALVINI: ‘OGGI SARÀ IL CAOS’STOP DEL TAR ALLA PRECETTAZIONE. ACCOLTO ANCHE RICORSO NCCOggi “sarà il caos” nei trasporti, afferma Salvini dopo che il Tar ha bocciato la precettazione del ministro: lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici è di 24 ore.