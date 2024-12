Ilrestodelcarlino.it - Marco Ballotta sul derby del Secchia: Reggiana-Modena, una sfida eterna in Serie B

Con ilha fatto l’esordio tra i professionisti e ha totalizzato 276 presenze in 9 stagioni, con lane ha collezionate 72, ma con la soddisfazione della seconda promozione inA, quella ‘targata’ Ancelotti (stagione ’95-’96).può essere considerato una sorta di emblema deldel, unasportiva che si rinnova nel tempo, tra due realtà territoriali che hanno tanti punti in comune.è un’. "Personalmente è quello che considero ilper eccellenza dell’Emilia. È vero che ilha grande rivalità anche col Bologna, così come lacol Parma, ma dall’atmosfera che si vive nelle rispettive città si capisce che c’è qualcosa di speciale nell’aria". In palio, tra l’altro, ci sono punti molto pesanti perché la classifica è più corta che mai.