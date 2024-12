Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: si parte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-6 Parker di forza ad arrivare fino all’appoggio.10-6 Dal mezzo angolo Punter, tripla.7-6 2/2 Mirotic.Mirotic batte Parker, s’immola Punter per non farlo segnare, e sono due liberi con 6’38” da giocare nel primo quarto.7-4 Satoransky batte Mannion e arriva all’appoggio.5-4 Mirotic in post basso, stavolta l’appoggio è vincente.5-2 Buona transizione del Barça, Anderson da tre a segno e in un minuto arriva il sorpasso.2-2 Risposta immediata di Vesely.0-2 Dopo 1’45” il primo canestro è di Shields che trova anche una gran iniziativa in equilibrio precario.Oltre un minuto e finora è più che altro tiro al bersaglio da tre fallito dalle due squadre.Si comincia! Primo possesso.20:30 Stanno entrando in campo i due quintetti, palla a due in arrivo!20:28 QUINTETTI –: Satoransky Punter Anderson Parker Vesely;: Bolmaro Mannion Shields LeDay Mirotic20:25 In corso la presentazione delle due squadre, e poi saranno riscaldamento e palla a due!20:22 Pochi minuti alla presentazione di un match che sarà davvero importante, che peraltro precede una settimana di doppio turno in cui per l’l’inizio sarà da brividi, con il Panathinaikos.